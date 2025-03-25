19FortyFive: итальянский Ariete оказался худшим танком НАТО

В США считают итальянский основой танк C1 Ariete худшим танком НАТО, пишет 19FortyFive.
Как отмечает автор публикации, C1 Ariete, производившийся серийно в 1990-е годы, уступает Leopard 2, Challenger 2 и другим машинам стран альянса по боевой эффективности. Танк имеет классическую для конструкторской школы Запада компоновку, однако по ряду параметров уступает конкурентам. Он обладает комбинированной броней и гладкоствольной пушкой калибра 120 мм.
Издание подчеркивает, что броня Ariete считается более тонкой, чем хотелось бы. Это снижает защиту танка, по сравнению с другими современными машинами. Также многие годы не проводилось его значительных модернизаций, из-за чего он отстает от аналогов в технологическом плане и по боевой эффективности.
Кроме того, малая серия танков в случае начала полномасштабного конфликта ограничит их эффективность на поле боя. Автор материала считает, что C1 Ariete является неплохим танком, но все же уступает Leopard 2, Сhallenger 2 и Leclerc.