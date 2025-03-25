19FortyFive: итальянский Ariete оказался худшим танком НАТО

Издание подчеркивает, что броня Ariete считается более тонкой, чем хотелось бы. Это снижает защиту танка, по сравнению с другими современными машинами. Также многие годы не проводилось его значительных модернизаций, из-за чего он отстает от аналогов в технологическом плане и по боевой эффективности.