Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму земля под сезонные аттракционы будет бесплатной

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости Крым. В Крыму продлили мораторий на оплату земельных участков, разрешенных для размещения сезонных аттракционов. Об этом сообщил начальника Инспекции Гостехнадзора Республики Крым Алексей Игнатенко.

Источник: РИА "Новости"

Мораторий продлен в соответствии с изменениями, внесенными в распоряжение главы Крыма от 17 марта 2022 года «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий (действий) по повышению устойчивости экономики Республики Крым в условиях санкций».

«Продлевается возможность бесплатного использования земель или земельных участков на основании разрешений на размещение сезонных аттракционов на землях, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов до 1 марта 2026 года», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что владельцы новых участков в обязательном порядке должны иметь на руках обследование надела на наличие объектов культурного наследия (ОКН). В настоящее время государством перед археологами поставлена задача повышать практическую значимость археологии.