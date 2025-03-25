В Крыму земля под сезонные аттракционы будет бесплатной

«Продлевается возможность бесплатного использования земель или земельных участков на основании разрешений на размещение сезонных аттракционов на землях, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов до 1 марта 2026 года», — сказано в сообщении.