В Крыму земля под сезонные аттракционы будет бесплатной

Мораторий продлен в соответствии с изменениями, внесенными в распоряжение главы Крыма от 17 марта 2022 года «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий (действий) по повышению устойчивости экономики Республики Крым в условиях санкций».
«Продлевается возможность бесплатного использования земель или земельных участков на основании разрешений на размещение сезонных аттракционов на землях, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов до 1 марта 2026 года», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что владельцы новых участков в обязательном порядке должны иметь на руках обследование надела на наличие объектов культурного наследия (ОКН). В настоящее время государством перед археологами поставлена задача повышать практическую значимость археологии.