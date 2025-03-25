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Россиян предупредили о больших штрафах за неправильное сжигание мусора на даче

В Госдуме напомнили о штрафах за сжигание мусора на даче.

Источник: Комсомольская правда

Дачники, нарушающие установленный порядок сжигания бытовых отходов, рискуют получить административное наказание в виде крупного штрафа. Об этом рассказал депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в диалоге с ТАСС.

«Нарушение правил влечет за собой административные штрафы, размер которых варьируется от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей в зависимости от тяжести последствий», — пояснил Чаплин.

Уточняется, что при совершении подобного действия юрлица рискуют приостановлением своей деятельности.

Чаплин также уточнил, что утилизировать мусор методом сжигания разрешается, но с обязательным соблюдением мер предосторожности: использованием специальных емкостей, соблюдением безопасной дистанции, подготовкой территории и средств для ликвидации возможного возгорания.

Ранее юрист Илья Русяев напомнил, что за сжигание мусора на даче без соблюдения противопожарных требований грозит штраф в размере от пяти до 15 тыс. рублей.