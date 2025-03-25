Запрет на кормление и расширенные основания для усыпления: В РФ планируют ужесточить правила обращения с бездомными животными

Рабочая группа Госдумы подготовила пакет поправок к закону «Об ответственном обращении с животными», который вносит изменения в действующее законодательство. Согласно документу, регионам РФ будет предоставлено право запрещать прикорм бездомных животных в общественных местах.
Основные положения законопроекта включают несколько ключевых изменений. Во-первых, вводится запрет на организацию мест для прикорма и оставление корма для бездомных животных в зонах, определяемых региональными властями. Это касается как физических, так и юридических лиц.
«Физическим и юридическим лицам запрещается организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных без владельцев на территориях, определяемых законодательными актами субъектов РФ», — говорится в выдержке из документа.
Во-вторых, расширяются основания для умерщвления животных в приютах. Теперь усыпление будет разрешено не только по медицинским показаниям, но и в случаях, когда животное причинило вред человеку, имуществу или другим животным, либо создает такую угрозу.
В-третьих, законопроект предусматривает обязательный отлов всех безнадзорных животных. Также вводятся новые требования к владельцам: обязательная маркировка питомцев несмываемыми метками и обязанность сообщать об их пропаже в течение трех дней. Несоблюдение этого правила будет расцениваться как умышленное оставление животного.
Законопроект, внесенный 28 февраля группой депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной в настоящее время направлен на рассмотрение в регионы.
Прежде председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам парламента разработать нормы, направленные на защиту детей от нападений бездомных собак, и постоянно контролировать эту проблему.
Также комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды подготовил проект обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросу обращения с животными, включая безнадзорных. Депутаты просят правительство представить свою позицию по текущей ситуации и предложить меры для решения проблем. В обращении отмечается, что правительство не выполнило поручения президента Владимира Путина по этому вопросу.