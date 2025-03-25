Приморье направит Курской области 50 млн рублей на мемориал советским воинам

Власти Приморского края планируют направить 50 млн рублей Курской области на восстановление мемориала советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Комитет Заксобрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам на заседании 25 марта одобрил соответствующие поправки в главный финансовый документ региона, передаёт корр. ИА PrimaMedia.
Вторую в этом году корректировку краевого бюджета представила министр финансов Приморья Анна Харченко. В результате изменений не планируется изменений основных параметров казны — проводится перераспределение средств, в том числе за счет сокращения расходов по обслуживанию госдолга на 104,3 млн рублей.
В рамках корректировки 50 млн рублей планируется выделить на предоставление субсидии бюджету Курской области на проведение работ по восстановлению «Мемориал “Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.”».
Как уточнила Анна Харченко, речь идёт о помощи Курской области, на данный момент утвержден порядок соглашения между субъектами.
Отметим, что и некоторые другие российские регионы выделяют субсидии Курской области как приграничному региону страны, наиболее пострадавшему от атак ВСУ.
Говоря о других расходных статьях бюджета, 54,3 млн рублей выделяется в рамках госпрограммы «Информационное общество» в качестве субсидии на обеспечение уставной деятельности АНО «Центр специальных проектов “Регион 25”».
Как пояснила директор департамента информационной политики Елена Бурмистрова, центр будет заниматься повышением информационной открытости органов власти и способствовать продвижению социально значимых проектов в различных сферах общественной жизни.
«Это социальная защита, экология, образование, культура, предпринимательство, — перечислила Елена Бурмистрова. — Цель — не только вести страницы в соцсетях и отдельно рассказывать гражданам о социальных проектах, но и самое главное — повышать их осведомленность о том, что происходит сейчас на территории Приморского края».
Вице-спикер Заксобрания Приморья Сергей Кузьменко обратил внимание на недостаточное освещение инициатив, которые реализуют краевые социально-ориентированные некоммерческих организации. По словам Елены Бурмистровой, центр как раз будет ориентирован на устранение этого информационного пробела.
Кроме того, 69,5 млн рублей направят муниципалитетам на реализацию программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» за счет уменьшения субсидий по этому направлению НКО.
10 млн рублей субсидии получит АНО «Приморский культурно-исторический центр» на организацию и проведение мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
47 млн рублей направят на обеспечение обучающихся новыми государственными учебниками по истории: «Всеобщая история» (5−9 классы) и «История России» (6−9 классы). Эти средства высвобождаются за счет уменьшения нераспределенного между муниципальными образованиями объема субвенции на обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в детсадах и школах.
22,2 млн рублей направят на ремонт компьютерного томографа и проведение капитального ремонта в краевых учреждениях здравоохранения.
Профильный комитет одобрил корректировку в бюджета Приморья на 2025 год. Заксобрание рассмотрит её на очередном заседании 26 марта.