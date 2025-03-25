Приморье направит Курской области 50 млн рублей на мемориал советским воинам

«Это социальная защита, экология, образование, культура, предпринимательство, — перечислила Елена Бурмистрова. — Цель — не только вести страницы в соцсетях и отдельно рассказывать гражданам о социальных проектах, но и самое главное — повышать их осведомленность о том, что происходит сейчас на территории Приморского края».