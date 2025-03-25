Обещал любовь — украл машины: во Владивостоке суд отправил брачного афериста в колонию

Напомним, жительница посёлка Шкотово в Приморье стала жертвой брачного афериста, представившегося гражданином США. Мошенник, который общался с 52-летней женщиной через мессенджер, убедил её в своем намерении посетить Россию и прислать подарки. Вскоре он стал требовать оплату неких таможенных сборов и доставки, а затем сообщил о дополнительных проблемах, для решения которых женщине нужно было отправить деньги.