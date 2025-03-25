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Обещал любовь — украл машины: во Владивостоке суд отправил брачного афериста в колонию

Ущерб от преступлений мужчины превысил 5 млн рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке вынесли приговор 42-летнему жителю Приморья, который обкрадывал своих сожительниц. Мужчина похищал у женщин автомобили и дорогие украшения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Установлено, что с декабря 2021 по август 2022 года осуждённый продал четыре автомобиля, принадлежавших его сожительницам, а также похитил их золотые украшения. Кроме того, мужчина обманул ещё двух женщин и незаконно завладел их машинами.

Злоумышленника задержали в апреле 2023 года. Приговором суда ему назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В ходе расследования мужчина частично возместил ущерб — возвращено два автомобиля и имущество на сумму более 1,5 млн рублей. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму свыше 3,5 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, жительница посёлка Шкотово в Приморье стала жертвой брачного афериста, представившегося гражданином США. Мошенник, который общался с 52-летней женщиной через мессенджер, убедил её в своем намерении посетить Россию и прислать подарки. Вскоре он стал требовать оплату неких таможенных сборов и доставки, а затем сообщил о дополнительных проблемах, для решения которых женщине нужно было отправить деньги.