Авиакомпания «Якутия» запустит летом авиарейсы из Владивостока в Китай

Российские туристы получат ещё одно прямое авиасообщение с Китаем: с середины июля из Владивостока начнут выполнять чартерные рейсы в Яньтай. Как указано на сайте международного аэропорта дальневосточной столицы, авиакомпания «Якутия» планирует запустить перелёты на лайнерах Sukhoi Superjet по средам и субботам. Первый вылет намечен на субботу, 12 июля, завершающий — на субботу, 13 сентября.
Это возобновление маршрута, который ранее связывал Дальний Восток с китайским городом. В 2013 году рейсы в Яньтай выполнялись из Хабаровска, однако затем их приостановили. В прошлом году «Якутия» вновь открыла это направление, но тоже из Хабаровска — теперь же в перечень добавили и аэропорт Владивостока.
Яньтай, расположенный в провинции Шаньдун на берегу Жёлтого моря, известен протяжёнными пляжами и статусом одного из центров китайского виноделия. По данным аэропорта, выбор дат связан с летним туристическим сезоном: пассажиры смогут совмещать поездки с рабочим графиком благодаря вечерним вылетам.
Билеты уже доступны для бронирования. Время в пути составит около двух с половиной часов. Как отмечают в «Якутии», расписание может быть скорректировано в зависимости от спроса — актуальную информацию рекомендуют уточнять на официальных ресурсах авиакомпании.