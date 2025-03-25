Авиакомпания «Якутия» запустит летом авиарейсы из Владивостока в Китай

Это возобновление маршрута, который ранее связывал Дальний Восток с китайским городом. В 2013 году рейсы в Яньтай выполнялись из Хабаровска, однако затем их приостановили. В прошлом году «Якутия» вновь открыла это направление, но тоже из Хабаровска — теперь же в перечень добавили и аэропорт Владивостока.