В Омске откроется новый ресторан для любителей мидий

В Омске на улице Ленина в здании, где ранее располагался ресторан Bevitore, вскоре откроется новое заведение под названием «Мидийное место». Это один из ресторанов известной сочинской франшизы, популярной в России и представленной в 51 городе страны. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».