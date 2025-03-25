В Омске откроется новый ресторан для любителей мидий

В Омске на улице Ленина в здании, где ранее располагался ресторан Bevitore, вскоре откроется новое заведение под названием «Мидийное место». Это один из ресторанов известной сочинской франшизы, популярной в России и представленной в 51 городе страны. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».
Ожидается, что новое «Мидийное место» начнёт свою работу в конце лета. На данный момент известно, что прежний ресторан закроется 5 апреля, чтобы освободить пространство для нового проекта.
В меню «Мидийного места» главные акценты сделаны на мидиях, которые готовятся в трёх уникальных соусах. Каждое блюдо подаётся в комплекте с поджаренными багетами, намазанными соусом песто, и картошкой фри. Таким образом, заведение предлагает ресторанное качество в формате уличной еды или быстрого питания по доступным ценам.