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В Омске откроется новый ресторан для любителей мидий

Ожидается, что новый ресторан начнёт свою работу в конце лета.

Источник: Om1 Омск

В Омске на улице Ленина в здании, где ранее располагался ресторан Bevitore, вскоре откроется новое заведение под названием «Мидийное место». Это один из ресторанов известной сочинской франшизы, популярной в России и представленной в 51 городе страны. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».

Ожидается, что новое «Мидийное место» начнёт свою работу в конце лета. На данный момент известно, что прежний ресторан закроется 5 апреля, чтобы освободить пространство для нового проекта.

В меню «Мидийного места» главные акценты сделаны на мидиях, которые готовятся в трёх уникальных соусах. Каждое блюдо подаётся в комплекте с поджаренными багетами, намазанными соусом песто, и картошкой фри. Таким образом, заведение предлагает ресторанное качество в формате уличной еды или быстрого питания по доступным ценам.