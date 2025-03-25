В Хомутово остаются подтопленными 19 домов и 143 придомовых территории

В Иркутском районе продолжают бороться с последствиями весеннего паводка. Как сообщил КП-Иркутск мэр района Леонид Фролов, по данным на утро 25 марта 2025 остается подтоплено 148 приусадебных участка и 19 домов. Сложная обстановка сохраняется в Хомутово — подтоплены 19 домов и 143 приусадебных участка. Однако вода уже ушла с участи улиц, осталась только в низинах.
— С 23 марта в Хомутовском муниципальном образовании локально объявлен режим чрезвычайной ситуации для улиц, пострадавших больше всего от паводка из-за резкого потепления и активного таяния снега. Это улицы Крестьянская, Ракитная, Садовая, Сиреневая, Терновая, Брусничная, Гранатовая, Евдокии Сорокиной, Евдокии Леонтьевой, Еловая, Рождественская, Якутская, Кирова, Сельская, Николая Кадникова, Луговая, переулки Западный, Кленовый, Вербный, Славный, Сельский, Вербный, — уточнил Леонид Фролов.
В деревнях Талька, Грановщина, Столбова, Московщина ситуация стабилизировалась. Подтопленными остаются лишь участки в деревне Куда на улице Нагорной. Важно! На месте работают специалисты, они расширяют и углубляют канавы, откачивают воду.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что региональное МЧС переведено в режим повышенной готовности из-за паводков.