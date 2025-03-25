В Хомутово остаются подтопленными 19 домов и 143 придомовых территории

В Иркутском районе продолжают бороться с последствиями весеннего паводка. Как сообщил КП-Иркутск мэр района Леонид Фролов, по данным на утро 25 марта 2025 остается подтоплено 148 приусадебных участка и 19 домов. Сложная обстановка сохраняется в Хомутово — подтоплены 19 домов и 143 приусадебных участка. Однако вода уже ушла с участи улиц, осталась только в низинах.