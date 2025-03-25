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Юрист рассказал, кому можно прогуливать работу по уважительной причине

Работодатель не имеет права увольнять беременных, находящихся в декрете или одиноких родителей за неявку на работу. Представитель Ассоциации юристов России Никита Тарновский рассказал о ключевых моментах трудового законодательства.

Беременных девушек нельзя увольнять с работы за прогул.

Работодатель не имеет права увольнять беременных, находящихся в декрете или одиноких родителей за неявку на работу. Представитель Ассоциации юристов России Никита Тарновский рассказал о ключевых моментах трудового законодательства.

«Если вы или ваш работник относитесь к категории “неувольняемых”: беременные, декретные, родитель-одиночка и другие, то единственный нормальный вариант завершения трудовых отношений — личное желание такого сотрудника уволиться» — уточнил Тарновский. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Специалист также затронул вопрос о том, что считается уважительной причиной для прогула, например, случай похорон. Он отметил, что отношение к таким причинам может варьироваться в зависимости от внутренней политики компании: в одних местах похороны признаются уважительной причиной, в других — нет.

Тарновский также подчеркнул, что в случае увольнения за прогул суд может восстановить работника на прежнем месте работы. Однако, как показывает практика, даже успешное восстановление не всегда обеспечивает гармоничное возвращение в коллектив.