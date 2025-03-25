Юрист рассказал, кому можно прогуливать работу по уважительной причине

Специалист также затронул вопрос о том, что считается уважительной причиной для прогула, например, случай похорон. Он отметил, что отношение к таким причинам может варьироваться в зависимости от внутренней политики компании: в одних местах похороны признаются уважительной причиной, в других — нет.