Что такое соцкарта и зачем она нужна: как оформить, виды

В России хотят ввести единую соцкарту для пенсионеров.
Власти предложили внедрить в России Единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории страны и упростит доступ граждан к социальным льготам. Законопроект о введении единой системы поддержки подготовят депутаты «Справедливой России — За правду». Что такое соцкарта и зачем она нужна — в материале URA.RU.
Что такое социальная карта и кому она положена.
Социальная карта — документ, который гарантирует гражданину право на господдержку. Они предоставляются инвалидам, малообеспеченным слоям населения, беременным женщинам, студентам, участникам Великой Отечественной войны, а также жителям определенных городских и областных территорий. Обширность возможностей, предоставляемых по социальной карте, определяется решениями местных властей и размером бюджета региона: чем он выше, тем больше привилегий доступно владельцам карт.
В каких регионах действует карта.
Соцкарты действуют не во всех регионах РоссииФото: Денис Моргунов © URA.RU.
Список территорий, где в настоящее время действует система социальных карт, включает: Республики Алтай, Башкортостан, Мордовия, Саха (Якутск), Карелия, Забайкальский, Приморский и Красноярский края, города Пятигорск, Благовещенск, Севастополь, Белгород, Кострома, Санкт-Петербург и Москва. Также карты действуют в Самарской, Вологодской, Кемеровской, Курганской, Ленинградской, Московской и Мурманской областях.
Отдельно стоит отметить, что в Сахалинской области социальные карты доступны для пенсионеров старше 65 лет. В то же время жители Карелии имеют возможность воспользоваться бесплатной юридической консультацией, а также страхованием здоровья и жизни. В Санкт-Петербурге предоставляются услуги по начислению кэшбэка и выдаче электронной цифровой подписи, которая позволяет подписывать документы в онлайн-режиме.
Как получить карту.
Куда подать заявку на получение карты.
Процесс получения социальной карты может варьироваться в зависимости от региона. В большинстве случаев карты выдаются в отделах соцзащиты. Также можно обратиться в МФЦ, в некоторых регионах карты выдают в банках. Но есть и исключения.
В Курганской области, например, карту можно получить через общественные приемные местных отделений партии «Единая Россия». В Якутии — в банке (выбор отделения зависит от первой буквы фамилии льготника). В Москве — можно подать заявку онлайн на сайте мэра.
Москвичи могут подать заявку на карту через сайт мэра, жители других регионов — через портал Госуслуг. Также можно подать заявление лично в отдел соцзащиты или МФЦ.
Какие нужны документы.
Для оформления социальной карты потребуются следующие документы: паспорт, документ, подтверждающий льготный статус (пенсионный возраст, инвалидность, беременность, для школьников — справка из учебного учреждения, для студентов — выписка из реестра студентов), фотография 3×4, СНИЛС, полис медицинского страхования (ОМС). Рассмотрение заявления обычно занимает 11 рабочих дней.
Если требуется электронная подпись на карте, это нужно указать в заявлении. Услуга платная, стоимость и сроки уточняются в отделе соцзащиты или МФЦ.
Если карта оформляется на ребенка, понадобятся паспорт, ИНН и СНИЛС родителя. Если подача осуществляется по доверенности, необходимо указать данные льготника и заявителя, а также приложить копию доверенности.
Карта выпускается в течение 30 дней. О готовности карты сообщат по телефону или SMS.
Сроки действия соцкарт.
Социальная карта действует до тех пор, пока сохраняется льготный статус гражданина. При утрате льготного статуса можно переоформить карту на обычную или изменить ее категорию.
Карта также может быть заблокирована, если льготный статус полностью утрачен. Например, если ребенок, получавший пенсию по потере кормильца, вырос и больше не имеет права на пенсию.
Виды социальных карт.
Многие категории социальных карт дают возможность льготного или бесплатного проезда на общественном транспортеФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Социальные карты можно разделить на два основных вида: единые социальные карты и карты по категориям. Единые выпускаются в некоторых регионах и предоставляют общие льготы: право на льготный проезд в общественном транспорте и скидки на товары в магазинах-партнерах.
Карта категории предоставляет гражданам специфические льготы. Все зависит от категории пользователя.
Карта студента используется как проездной билет и пропуск в учебное заведение. Также студенты с помощью нее могут получить скидки на питание.
Школьникам соцкарта дает право на льготный проезд в общественном транспорте, она также может использоваться как пропуск для контроля входа и выхода из школы. Родители же через данную карту могут производить оплату питания ребенка.
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Карта пенсионера дает возможность бесплатного проезда в общественном транспорте и посещения культурных мероприятий. Также она обеспечивает скидки на товары в аптеках и магазинах (экономия 3−10% на продуктах и лекарствах).
Малоимущие также могут воспользоваться преимуществами социальной карты. Она позволит получить скидки в торговых точках — партнерах проекта.
Многодетные и беременные получают на карту пособие и компенсации. Они также могут рассчитывать на скидки на товары и услуги.
Карта для инвалидов обеспечивает льготное лечение в медицинских центрах и фитнес-клубах (например, 50% скидка на лекарства для диабетиков в Москве с 3 декабря 2019 года). По ней также граждане могут бесплатно ездить на общественном транспорте и получить скидки в магазинах и аптеках.
Типы соцкарт.
Социальные карты можно классифицировать на два основных типа: простые и чипованные. Простые социальные карты подтверждают статус льготника. У них ограниченный набор функций. Банковского и транспортного приложения у таких карт нет.
Чипованные социальные карты — именные карты, которые обладают расширенными функциями. К ним можно подключить различные приложения: банковское приложение, медицинское или транспортное. Также можно записать цифровую подпись, чтобы подписывать документы онлайн, например, на портале Госуслуг.
На именной социальной карте содержится полный комплект данных о ее обладателе, включая идентификационный номер, паспортные данные, номер индивидуального пенсионного счета, социальный идентификационный номер, код льготы, а также информацию о форме социальной поддержки — будь то натуральная или денежная помощь. Карта также указывает виды социальной поддержки и сроки их действия. Этот документ способен заменить собой несколько других удостоверений, в том числе паспорт, пенсионное или военное удостоверение, студенческий билет и полис медицинского страхования.
Срок использования карты составляет до пяти лет. Услуги по обслуживанию и перевыпуску карты предоставляются бесплатно.
Воспользоваться социальной картой может только ее владелец, передача карты другим лицам не допускается. Однако существует исключение для лиц, осуществляющих сопровождение инвалидов или детей-инвалидов.
Банковская социальная карта пенсионера.
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Что такое банковская соцкарта пенсионера.
Банки предлагают именные платежные карты для льготников, которые могут использоваться как платежные и льготные одновременно. Карта может использоваться для расчетов в магазинах и онлайн. Информация о статусе льготника и данные из полиса медицинского страхования уже записаны в базе, что позволяет получать льготы.
Условия обслуживания устанавливаются банком, но обычно для льготников предусмотрены: бесплатное обслуживание и начисление процентов на остаток по счету.
Для получения карты необходимо обратиться в офис банка и подать заявление. Сроки рассмотрения зависят от конкретного кредитного учреждения. Ответ о готовности карты обычно направляется по SMS.
Что делать, если потерял карту.
Если карта потеряна, ее можно заблокировать в отделении банка или в мобильном приложении. После блокировки необходимо подать заявку на перевыпуск карты. Никогда не следует сообщать свой ПИН-код, пароль из SMS и код на обратной стороне карты никому. Это поможет избежать мошенничества и потери средств.