Что такое соцкарта и зачем она нужна: как оформить, виды

Если карта потеряна, ее можно заблокировать в отделении банка или в мобильном приложении. После блокировки необходимо подать заявку на перевыпуск карты. Никогда не следует сообщать свой ПИН-код, пароль из SMS и код на обратной стороне карты никому. Это поможет избежать мошенничества и потери средств.