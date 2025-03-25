Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Обращаясь к подписчикам, он назвал российскую делегацию «командой войны». Впрочем, это не стало поводом осуждать своего главного спонсора, США, за беседу с Россией. «Вчера прошла встреча с американской командой. Сегодня представители США говорили с командой войны — с представителями России. После этого — снова встреча украинской и американской команд», — сказал он. Аналитик из Великобритании Александр Меркурис позже сообщил, что члены украинской делегации в Эр-Рияде пытались сорвать договоренности России и США, достигнутые во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко призвал отстранить от переговоров об урегулировании украинского конфликта спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа после его слов о возможном признании новых регионов России.