Легенды Новосибирска: потерянный чемодан Ленина

Согласно историческим данным, зимой 1897 года через Новониколаевск проезжал Уильям Фрейм. В случае, если вы никогда ранее не слышали об этом человеке — не переживайте. Ведь это всего лишь один из 146 псевдонимов, которыми в своей жизни пользовался всем известный революционер Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Тогда его везли в ссылку Сибирь в село Шушенское.
Известно, что будущий вождь мировой революции пробыл в Новониколаевске ровно 696 минут. Он прибыл в город 1 марта в половину десятого вечера и покинул его уже 2 марта около 9 часов утра. За этот промежуток времени он успел прогуляться и написать письмо.
Но в чем же заключается легенда? О псевдониме вождя мы упоминали не просто так, ведь в Новосибирске до сих пор пытаются найти некий потерянный «чемодан Фрея», который собрал лично Ленин со своей супругой Надеждой Крупской.
По словам самой Крупской, чемодан они собрали в 1905 году, будучи в Швейцарии. Тогда Ленин положил туда старый партийный архив, при чем каждый документ он разложил по отдельным конвертам и подписал их. В то время в России разгоралась революция, и лидер социал-демократов не хотел оставаться в стороне, однако важные партийные документы он не мог ни увезти с собой, ни оставить за границей.
Поэтому дальнейшая судьба чемодана с секретными партийными документами полна приключений и загадок. По одной из версий, багаж доверили хранить участнику марксистского революционного движения Вячеславу Карпинскому. Спустя пять лет архив попал из Женевы в Париж, а затем отправился в Россию.
В 1918 году, когда немецкая армия наступала на Санкт-Петербург, чемодан с архивом эвакуировали в Екатеринбург, а затем — в Новониколаевск.
Примечательно, что важность содержимого портфеля была настолько высока, что человека, который за ним следил, запрещалось называть по имени. Так, ему дали прозвище «Хранитель».
Сами историки считают, что роль главного «хранителя» исполнял Иван Присягин — воспитанник парижской школы для подготовки партийных кадров, где Ленин и Крупская читали лекции. Известно, что в образовательном учреждении молодых социал-демократов учили конспирологии, шифровальному делу и слежке. Поэтому неудивительно, что вождь революции мог доверить Присягину столь ценные бумаги.
По легенде, Присягин никогда не расставался с «чемоданом Фрея». Так, в 1918 году, находясь в Новониколаевске и узнав о мятеже чехословацкого корпуса, он решил увезти документы на Алтай.
Однако белочехи взяли Барнаул, и «хранитель» был вынужден бежать в сторону Омска, однако по пути его опознали и расстреляли. Считается, что «чемодан Фрея» Присягин успел зарыть у железной дороги где-то между Омском и Новосибирском. Но где именно, так никто и не смог узнать.
Екатерина Павлюх