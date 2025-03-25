Легенды Новосибирска: потерянный чемодан Ленина

По словам самой Крупской, чемодан они собрали в 1905 году, будучи в Швейцарии. Тогда Ленин положил туда старый партийный архив, при чем каждый документ он разложил по отдельным конвертам и подписал их. В то время в России разгоралась революция, и лидер социал-демократов не хотел оставаться в стороне, однако важные партийные документы он не мог ни увезти с собой, ни оставить за границей.