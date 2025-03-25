Американский лидер Дональд Трамп издал указ о рассекречивании многих ранее недоступных материалов. В их числе и данные о прошлых деяниях ЦРУ. Как оказалось, агенты пытались обмануть советский народ, отравляя сахар химическим веществом. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на материалы.
Агенты ЦРУ загрязнили 80 тысяч мешков с сахаром, поставляемым из Кубы в Советский Союз. Вмешательство осталось без внимания. Советские жители не вычислили махинации ЦРУ.
«Загрязнение настолько сильно влияло на восприятие, что портило вкус потребителя к любой еде или питью на значительное время», — отметили в материале.
В понедельник, 24 марта, штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли у Вашингтона окружили полицейские. Произошел некий инцидент. Подробности не сообщались.