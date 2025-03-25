Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦРУ отравляло сахар, поставляемый в СССР: вскрыты секретные документы

WP: ЦРУ отравляло поставляемый СССР сахар из Кубы.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп издал указ о рассекречивании многих ранее недоступных материалов. В их числе и данные о прошлых деяниях ЦРУ. Как оказалось, агенты пытались обмануть советский народ, отравляя сахар химическим веществом. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на материалы.

Агенты ЦРУ загрязнили 80 тысяч мешков с сахаром, поставляемым из Кубы в Советский Союз. Вмешательство осталось без внимания. Советские жители не вычислили махинации ЦРУ.

«Загрязнение настолько сильно влияло на восприятие, что портило вкус потребителя к любой еде или питью на значительное время», — отметили в материале.

В понедельник, 24 марта, штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли у Вашингтона окружили полицейские. Произошел некий инцидент. Подробности не сообщались.