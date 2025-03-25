ЦРУ отравляло сахар, поставляемый в СССР: вскрыты секретные документы

Американский лидер Дональд Трамп издал указ о рассекречивании многих ранее недоступных материалов. В их числе и данные о прошлых деяниях ЦРУ. Как оказалось, агенты пытались обмануть советский народ, отравляя сахар химическим веществом. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на материалы.