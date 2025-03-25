Согласно данным, спецслужба США намеренно загрязнила 800 мешков сахарного сырца на грузовом судне, направлявшемся с Кубы в СССР. Для этого использовалось химическое вещество, применяемое при денатурации спирта, что сделало всю партию — 80 000 мешков — непригодной для употребления. После переработки в Советском Союзе этот сахар оказывал сильное воздействие на восприятие вкуса, из-за чего еда и напитки вызывали отвращение на длительное время. При этом вещество не представляло угрозы для жизни и здоровья.