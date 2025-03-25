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WP: ЦРУ отравляло кубинский сахар который шел на экспорт в СССР

Предполагаемые убытки СССР составили от 350 до 400 тысяч долларов по курсу 1962 года.

Источник: Аргументы и факты

Во время холодной войны ЦРУ осуществило тайную операцию по отравлению кубинского сахара, предназначенного для экспорта в Советский Союз.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на рассекреченные документы.

Согласно данным, спецслужба США намеренно загрязнила 800 мешков сахарного сырца на грузовом судне, направлявшемся с Кубы в СССР. Для этого использовалось химическое вещество, применяемое при денатурации спирта, что сделало всю партию — 80 000 мешков — непригодной для употребления. После переработки в Советском Союзе этот сахар оказывал сильное воздействие на восприятие вкуса, из-за чего еда и напитки вызывали отвращение на длительное время. При этом вещество не представляло угрозы для жизни и здоровья.

В документах также отмечается, что вмешательство ЦРУ прошло незамеченным. Предполагаемые убытки Советского Союза оцениваются в 350−400 тысяч долларов по курсу 1962 года.

Кроме того, в рассекреченных материалах упоминается влияние ЦРУ на выборы в таких странах, как Перу, Греция, Италия и Бразилия. Приведены и подробности расширения операции «Мангуст» — так называемого «Кубинского проекта», направленного против правительства Фиделя Кастро. Планировалось увеличить численность сотрудников проекта до 600 человек, а бюджет на 1963−1964 годы — до более чем 100 миллионов долларов. Эти данные ранее оставались засекреченными.

Прежде из рассекреченных документов стало известно, что ЦРУ в 1960-ые годы оказывало влияние на результаты выборов в ряде стран через финансирование политических сил. В частности, ведомство тайно проводило такие операции в Италии, Греции, Финляндии, Бразилии и Перу.