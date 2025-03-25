22-летнюю жительницу Башкирии не могут отыскать уже вторые сутки

Как сообщают волонтеры, местонахождение девушки неизвестно со вчерашнего дня, она ушла из дома в селе Минзитарово в Иглинском районе и все еще не вернулась. Приметы пропавшей: ее рост — 157 сантиметров, у нее среднее телосложение, красно-рыжие волосы и голубые глаза. В день исчезновения был одета в черную куртку с капюшоном, леопардовую вязаную кофту, черные спортивные штаны и черные кроссовки.