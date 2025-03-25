22-летнюю жительницу Башкирии не могут отыскать уже вторые сутки

В Башкирии разыскивают 22-летнюю Анастасию Куенкову. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение девушки неизвестно со вчерашнего дня, она ушла из дома в селе Минзитарово в Иглинском районе и все еще не вернулась. Приметы пропавшей: ее рост — 157 сантиметров, у нее среднее телосложение, красно-рыжие волосы и голубые глаза. В день исчезновения был одета в черную куртку с капюшоном, леопардовую вязаную кофту, черные спортивные штаны и черные кроссовки.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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