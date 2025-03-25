Прежде официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о ситуации в Сирии, где в резне и погромах местные жители начали искать спасения у российских военнослужащих, и те дали им убежище на базе Хмеймим. РФ официально открыла двери базы для всех, кто ищет укрытия, и этой возможностью воспользовались уже более 8 тыс. человек.