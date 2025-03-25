NetBlocks: На всей территории Сирии произошло отключение интернета

На территории Сирии произошло масштабное отключение интернета, охватившее всю страну. Согласно данным международной службы мониторинга NetBlocks, сбой затронул телекоммуникационные сети по всей территории государства.
В официальном заявлении, опубликованном в социальной сети X, представители NetBlocks подтвердили: «Данные сети в реальном времени свидетельствуют об общенациональном отключении интернета по всей Сирии, что подтверждает сообщения о сбоях в работе телекоммуникаций, коснувшихся нескольких городов».
Напомним, в конце ноября 2024 года вооруженные формирования оппозиции начали масштабное наступление на правительственные войска и 8 декабря вошли в столицу Дамаск. В результате этих событий Башар Асад покинул пост президента и страну. 29 января 2025 года временным главой государства был объявлен Ахмед аш-Шараа, который возглавит администрацию в переходный период.
Прежде официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о ситуации в Сирии, где в резне и погромах местные жители начали искать спасения у российских военнослужащих, и те дали им убежище на базе Хмеймим. РФ официально открыла двери базы для всех, кто ищет укрытия, и этой возможностью воспользовались уже более 8 тыс. человек.