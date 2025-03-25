«Как расплачиваться будем?»: истории хабаровчан о поездках в такси

Международный день таксиста, который отметили 22 марта, имеет более чем столетнюю историю. Этот профессиональный праздник берет свое начало с момента появления первых автомобилей с таксометрами на улицах Лондона. В России первые такси со счетчиками появились в Москве и Санкт-Петербурге, однако развитие отрасли было прервано Октябрьской революцией. Возрождение таксомоторного движения в нашей стране произошло в 1925 году, когда в Москве вновь открылось регулярное такси.
За прошедшие годы таксомоторная сфера в России претерпела колоссальное развитие: от единственного автомобиля с надписью «Извозчик, такса по соглашению» до масштабной индустрии, включающей около 500 тысяч машин, обслуживающих пассажиров по всей территории страны. Сегодня такси является неотъемлемой частью городской транспортной системы.
И Хабаровск в этом вопросе не исключение. Практически каждый житель краевого центра хотя бы раз пользовался услугами агрегаторов, чтобы добраться до нужного места. Особенно актуальным этот вид транспорта становится в непогоду, когда общественный транспорт не справляется с пассажиропотоком. И каждая поездка может стать историей, достойной того, чтобы быть рассказанной. Именно такими рассказами поделились горожане с «МК в Хабаровске».
— Поездка начиналась обычно — села, поехали. Уже в середине маршрута водитель попросил рассчитаться наличными. Я ответила, что я могу только перевести на карту. На что он заявил, что у него нет банков, и с улыбкой добавил: «Как расплачиваться будешь?». Честно, не знаю, чего он ожидал, но я сначала скинула в семейный чат номер машины. Потом сообщила об этом водителю и устроила скандал. Высадил меня на остановке, крикнув на прощание, что я ненормальная. Зато в безопасности, ведь неизвестно, что было у него на уме, — рассказывает Алина, хабаровчанка.
Вежливость — одна из черт, которая требуется в любой сфере услуг. И такси здесь не исключение.
— Собрались вчетвером в клуб. Вызвали такси. В комментариях указала, что нас четверо. Первый же водитель попросил отменить заказ, вдруг мы толстые! Вызывая следующую машину, указала, что мы все худые. В клуб уехали. А первому таксисту стоит быть повежливее. Ведь можно прямо сказать, что боится везти четверых человек, — смеется Елизавета, жительница Хабаровска.
Но бывает, что водители пренебрегают рамками приличия.
— Однажды таксист решил высказать свое недовольство из-за моего лишнего веса! Даже если бы я весила более 100 килограммов, я не поняла бы, какая ему разница, — возмущается Кристина, хабаровчанка.
В наше время можно встретить глухонемых водителей. Об этом сообщают как в приложении агрегатора, так и в самой машине висят специальные предупреждения. Но и тут не обходится без забавных ситуаций.
— В такси, которое я вызвал, висело аж два предупреждения, что водитель глухонемой. В машине была полная тишина, ни музыки, ничего. И тут у мужчины за рулем зазвонил телефон. И он ответил! Поговорив, он обратил внимание на мой очень удивленный взгляд. С виноватой улыбкой пояснил, что любит работать в тишине и нашел только такой выход из ситуации, чтобы и музыку не включать, и с людьми не разговаривать, — делится Максим, хабаровчанин.
А некоторые водители ломают все стереотипы!
— Вы наверняка слышали про «бизнесменов», которые таксуют для души? Представляете, они существуют! Рано утром заказала такси до строительного магазина, мне срочно нужен был обогреватель. Водитель, видя мой грустный вид, спросил, что случилось. Я ему рассказала, что дома сильно дует из окон, мастер сказал, что надо менять. А так как нет финансовой возможности, решила пока приобрести обогреватель. В ответ мужчина рассказал, что у него своя фирма, которая занимается окнами и балконами. Предложил помощь. На свой страх и риск я согласилась. Он пришел вечером, когда муж был дома. Прошло несколько лет. Этот мужчина по хорошей скидке починил нам все окна, а его бригада сделала нам все балконы, — улыбается Анастасия, жительница Хабаровска.
Отметим, что в такси можно встретить свою любовь…
— В студенчестве я подрабатывал в такси на машине отца. Однажды подвозил девушку. Мы разговорились. И она сказала, что никогда не выйдет замуж, нет доверия к мужчинам. Можете нас поздравить — мы недавно отметили три года брака, — смеется Александр, хабаровчанин.
…Или даже найти своего маленького друга!
— Как-то поступил заказ с пометкой «с животным». Девушка перевозила несколько волнистых попугайчиков. Какие они были милые! В итоге посреди поездки я заехал в зоомагазин, приобрел клетку. И после того, как завершил заказ, поехал домой показывать жене нашего нового друга. Назвали Франциско, — делится Павел, житель Хабаровска.
К сожалению, некоторые истории могут быть пропитаны страхом. Главное, чтобы конец был счастливый.
— Ехала в Северный микрорайон. Водитель в середине пути начал оказывать очень активные знаки внимания, даже поворачивался, чтобы погладить колено. На все мои возмущения, что меня нельзя трогать, реагировал улыбкой. В итоге вышла из машины на светофоре и побежала прочь. Такую жалобу написала! Надеюсь, он больше не работает, — рассказывает Василиса, жительница краевой столицы.