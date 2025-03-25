«Как расплачиваться будем?»: истории хабаровчан о поездках в такси

— Вы наверняка слышали про «бизнесменов», которые таксуют для души? Представляете, они существуют! Рано утром заказала такси до строительного магазина, мне срочно нужен был обогреватель. Водитель, видя мой грустный вид, спросил, что случилось. Я ему рассказала, что дома сильно дует из окон, мастер сказал, что надо менять. А так как нет финансовой возможности, решила пока приобрести обогреватель. В ответ мужчина рассказал, что у него своя фирма, которая занимается окнами и балконами. Предложил помощь. На свой страх и риск я согласилась. Он пришел вечером, когда муж был дома. Прошло несколько лет. Этот мужчина по хорошей скидке починил нам все окна, а его бригада сделала нам все балконы, — улыбается Анастасия, жительница Хабаровска.