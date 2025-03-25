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Волгоградцев напугали светящиеся спирали в ночном небе

Жители сразу нескольких российских регионов стали свидетелями необычного астрономического явления.

В местных тг-каналах и пабликах волгоградцы делятся своими версиями случившегося. Одна из самых распространенных — след топлива после запуска корабля Илона Маска.

В ночь на 25 марта россияне засняли в небе спиралевидное свечение синего цвета. Подобные снимки появились и на страницах соцсетей, посвященных Волгоградской области.

Местные жители гадают, что именно за объект они увидели в ночном небе. Некоторые пользователи даже предположили, что свечение появилось из-за сближения Млечного пути с Андромедой или образования новой галактики.

Однако самая распространенная версия случившегося — причудливую форму образовал след от ледяного ракетного топлива, выброшенного в атмосферу разведывательным спутником NROL-69.

Накануне в 20.48 по московскому времени была запущена ракета Falcon 9 компании SpaceX, основателем которой является Илон Маск. Она и вывела на орбиту спутник.

Ночью 25 марта похожие спирали видели не только в российских регионах, но и странах Европы. В частности, о загадочных объектах в небе сообщили жители Германии, Польши, Венгрии, Франции. В 2022 году подобные следы замечали в других частях Земли также после запуска космической ракеты.

«Космические медузы — связанный с запуском космических ракет атмосферный феномен, — отметили в тг-канале Aviaincident. — Объясняется отражением света от выхлопных газов ракеты, частично рассеявшихся в атмосфере в период перед рассветом или после заката.».

Напомним, волгоградцы уже несколько раз становились свидетелями пролета космического «поезда» Илона Маска. Компания SpaceX регулярно отправляет на орбиту партии интернет-спутников. Общее количество устройств Starlink во внеземном пространстве приблизилось к 8 тысячам единиц.

Каждый раз группы из спутников пролетают вокруг планеты по цепочке, из-за чего их стали называть «поездами Маска».