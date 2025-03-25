Волгоградцев напугали светящиеся спирали в ночном небе

Ночью 25 марта похожие спирали видели не только в российских регионах, но и странах Европы. В частности, о загадочных объектах в небе сообщили жители Германии, Польши, Венгрии, Франции. В 2022 году подобные следы замечали в других частях Земли также после запуска космической ракеты.