Солнечное затмение 29 марта: Что это значит, где и когда посмотреть, чего ждать знакам зодиака

Так как Солнце — это звезда, его площадь составляет шесть триллионов квадратных километров. Площадь же Луны составляет жалкие 38 миллионов квадратных километров. На просторах космоса Луна не смогла бы перекрыть Солнце, даже если бы сильно постаралась. Но в атмосфере Земли случается невероятное. Когда Солнце и Луна выстраиваются в чёткую линию, ночное светило препятствует прохождению света в атмосферу Земли, поэтому кажется, что Солнце частично затенено или вовсе пропало. Это пугающе — в конце концов, страх перед необычными небесными явлениями заложен в нас с древнейших времён. Но, что важнее, это безумно красиво. Во время полного солнечного затмения во Франции в 1999 году было запечатлено, как Солнце, затемнённое Луной, выдаёт невероятно красивое розовое свечение.