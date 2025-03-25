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Не парьтесь: Британские учёные заявили, что горячая ванна помогает похудеть, но Онищенко против

Британские учёные утверждают, что горячая ванна помогает худеть. Специалисты из Университета Лафборо доказали, что час в воде при температуре 40  сжигает 150 калорий — совсем как получасовая прогулка. Всё дело в том, что тело тратит энергию, чтобы держать температуру под контролем.

Life.ru спросил у академика РАН Геннадия Онищенко, как ему идея худеть с помощью кипятка. Оказалось, что не очень: наш эксперт предложил британцам «в печку влезть» ради «сжигания» калорий — эффект будет тот же.

Кстати, в Англии принять ванну — это большая роскошь. Люди уже давно этого не делают. Наполнить ванну очень дорого стоит. Собственно, не только в Англии, но и в Европе, в США. Только мы в ваннах купаемся, потому что у нас это дёшево и мы можем себе это позволить.

Геннадий Онищенко.

Собеседник Life.ru предложил желающим сбросить вес альтернативу, которая будет более физиологична. По его словам, проще не термическими процедурами заниматься, а одеться по сезону, выйти на улицу и прогуляться по скверу. Это будет более эффективно: расход калорий больше, а нагрузка на сердце меньше.

Ранее депутаты Госдумы решили помочь людям с избыточной массой тела похудеть: парламентарии предложили ввести скидки в спортзалах для людей с ожирением.