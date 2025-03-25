Департамент природопользования напомнил о запрете собирать березовый сок в Москве

«Добыча березового сока в Москве запрещена, она может нанести непоправимый вред деревьям. Помимо добычи березового “нектара” запрещено делать надрезы на коре — это приравнивается к повреждению зеленых насаждений. Дело в том, что на березе остаются глубокие раны, которые долго не заживают», — заявил Кунафин.
Он также отметил, что добыча березового сока может привести к гибели дерева.
«Желающие попить березовый сок могут приобрести его в магазинах», — подчеркнул эксперт.
В департаменте природопользования, в свою очередь, напомнили, что сбор березового сока в столице приравнивается к повреждению зеленых насаждений и грозит штрафом от 3,5 тыс. руб.