Департамент природопользования напомнил о запрете собирать березовый сок в Москве

«Добыча березового сока в Москве запрещена, она может нанести непоправимый вред деревьям. Помимо добычи березового “нектара” запрещено делать надрезы на коре — это приравнивается к повреждению зеленых насаждений. Дело в том, что на березе остаются глубокие раны, которые долго не заживают», — заявил Кунафин.