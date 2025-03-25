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Синоптики рассказали, когда в Челябинскую область вернётся потепление до +13 градусов

На Челябинскую область надвигается идеальная погода для тех, кто любит гулять под солнцем и в лёгких куртках — вот-вот в регионе на несколько дней установятся приятные дневные +13 градусов. Подробнее об этом, а также о том, что в прогнозе на вторник, 25 марта, выяснили в местном Гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 94% 753 мм рт. ст. +9°
Источник: Pchela.News

Потепление начнётся уже со вторника — ожидается переменная облачность без существенных осадков и до +5…+10. Среда и четверг пройдут почти без облаков, а уличные термометры покажут уже +7…+13. Однако две ближайшие ночи всё же будут холодными — обещает подмораживать до −2…-7, а в низинах — даже до −10. Ветер в эти дни будет очень слабый, настолько, что в семи городах региона объявили предупреждение о НМУ — неблагоприятных метеоусловиях, из-за которых вредные примеси скапливаются в приземном слое атмосферы.

В Челябинске разбег температур чуть иной: ночи будут теплее, от ноля до −4, а днём во вторник +8…+10, в среду — до +11, а в четверг — ещё на градус выше. При этом сервис «Яндекс. Погода» утверждает, что задержится эта теплынь на всю неделю.