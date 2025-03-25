Синоптики рассказали, когда в Челябинскую область вернётся потепление до +13 градусов

Потепление начнётся уже со вторника — ожидается переменная облачность без существенных осадков и до +5…+10. Среда и четверг пройдут почти без облаков, а уличные термометры покажут уже +7…+13. Однако две ближайшие ночи всё же будут холодными — обещает подмораживать до −2…-7, а в низинах — даже до −10. Ветер в эти дни будет очень слабый, настолько, что в семи городах региона объявили предупреждение о НМУ — неблагоприятных метеоусловиях, из-за которых вредные примеси скапливаются в приземном слое атмосферы.