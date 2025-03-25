В Омске простятся с известным краеведом Гурьевым

В Омске ушел из жизни известный омский краевед, автор многих научных и научно-популярных статей об истории Омска Геннадий Гурьев. Он скончался на 66-м году жизни 22 марта. Об утрате сообщили в сообществе «Библиографы Омской Пушкинки» «Вконтакте».
Геннадий Ювенальевич — уроженец Омска, окончил исторический факультет ОмГПУ. Наибольшую известность ему принесла книга-справочник «Улицы города Омска», где он стал одним из авторов-составителей.
Также Геннадий Гурьев являлся автором книги «Административно-территориальное деление Омской области в 1917—2007 годах», статей для изданий «Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища» и «Омский некрополь. Старейшие кладбища», участвовал в составлении календаря «Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья». Имя Геннадия Гурьева занесено в энциклопедии Омской области и омского краеведения.
Прощание с прославленным омским краеведом состоится 26 марта в 11:00 по адресу улица Жукова, 7.