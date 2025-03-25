В Омске простятся с известным краеведом Гурьевым

В Омске ушел из жизни известный омский краевед, автор многих научных и научно-популярных статей об истории Омска Геннадий Гурьев. Он скончался на 66-м году жизни 22 марта. Об утрате сообщили в сообществе «Библиографы Омской Пушкинки» «Вконтакте».