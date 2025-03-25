До +13°С ожидается сегодня в Беларуси

Дожди ожидаются преимущественно по востоку республики. Утром в отдельных районах может быть туман. Ветер переменных направлений 4−9 м/с.
Температура воздуха составит плюс 7−13 градусов.
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Беларуси 25 марта. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Дожди ожидаются преимущественно по востоку республики. Утром в отдельных районах может быть туман. Ветер переменных направлений 4−9 м/с.
Температура воздуха составит плюс 7−13 градусов.