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До +13°С ожидается сегодня в Беларуси

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Беларуси 25 марта. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 94% 753 мм рт. ст. +9°
Источник: БЕЛТА

Дожди ожидаются преимущественно по востоку республики. Утром в отдельных районах может быть туман. Ветер переменных направлений 4−9 м/с.

Температура воздуха составит плюс 7−13 градусов.