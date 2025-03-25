До +13°С ожидается сегодня в Беларуси

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Беларуси 25 марта. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.