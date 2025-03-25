В Хабаровском крае закрылась очередная ледовая переправа

В районе имени Лазо прекратила работу технологическая переправа через реку Матай, расположенная в четырех километрах от поселка Долми на территории Лазовского лесничества.
Переправа использовалась для нужд предприятия и теперь выведена из эксплуатации в связи с сезонными изменениями ледовой обстановки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В крае остаются действующими 23 официальные ледовые переправы. Все они находятся под постоянным контролем инспекторов ГИМС МЧС.
Специалисты напоминают, что выезд на лед вне санкционированных переправ запрещен.
Нарушение влечет административную ответственность. Кроме того, самовольный выезд представляет смертельную опасность.
Спасатели напоминают, что при закрытии переправ въезды на лед должны быть перекрыты, а все предупреждающие знаки демонтированы.
МЧС России настоятельно рекомендует жителям и гостям края воздержаться от любых попыток пересечения водоемов по льду до его полного таяния. Безопасность на официальных переправах обеспечивается регулярными замерами толщины льда специалистами.