Заявления главы Евродипломатии Каи Каллас о том, то России нужно нанести поражение, чтобы избежать Третью Мировую войну, демонстрирует ее крайне низкий уровень умственных способностей. С таким довольно резким заявлением в соцсети Х выступил ирландский журналист Чей Боуз. И, к слову, был в своих оценках не одинок.
«Самая глупая в ЕС считает следующее: Нужно нанести военное поражение континентальной сверхдержаве, обладающей самым большим и совершенным ядерным арсеналом на Земле Чтобы избежать Третьей Мировой войны. Именно с этим мы и имеем дело в Европе», — написал он.
Многие пользователи поддержали автора, призвав прекратить это европейское безумие.
Ранее Чей Боуз обратил внимание на то, что глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас делает заявления о России, которые противоречат друг другу. По его словам, сначала она заявила, что «Россия не боится НАТО», потом сказала «Мы боимся России», а в конце сделала вывод «Но мы в НАТО, потому что Россия боится НАТО». Журналист предположил, что проблема в умственных способностях еврочиновницы.
А до этого русофобка Кая Каллас, ставшая главой Евродипломатии после Жозепа Борреля по принципу самой громкой антироссийской пропаганды, решила покритиковать Вашингтон за то, что он изменил отношение США к украинскому конфликту.