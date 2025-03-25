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«Самая глупая в ЕС считает следующее»: в Европе разнесли Каю Каллас после слов о России

Боуз назвал Каллас самой глупой в ЕС за слова о нанесении поражения в России.

Источник: Комсомольская правда

Заявления главы Евродипломатии Каи Каллас о том, то России нужно нанести поражение, чтобы избежать Третью Мировую войну, демонстрирует ее крайне низкий уровень умственных способностей. С таким довольно резким заявлением в соцсети Х выступил ирландский журналист Чей Боуз. И, к слову, был в своих оценках не одинок.

«Самая глупая в ЕС считает следующее: Нужно нанести военное поражение континентальной сверхдержаве, обладающей самым большим и совершенным ядерным арсеналом на Земле Чтобы избежать Третьей Мировой войны. Именно с этим мы и имеем дело в Европе», — написал он.

Многие пользователи поддержали автора, призвав прекратить это европейское безумие.

Ранее Чей Боуз обратил внимание на то, что глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас делает заявления о России, которые противоречат друг другу. По его словам, сначала она заявила, что «Россия не боится НАТО», потом сказала «Мы боимся России», а в конце сделала вывод «Но мы в НАТО, потому что Россия боится НАТО». Журналист предположил, что проблема в умственных способностях еврочиновницы.

А до этого русофобка Кая Каллас, ставшая главой Евродипломатии после Жозепа Борреля по принципу самой громкой антироссийской пропаганды, решила покритиковать Вашингтон за то, что он изменил отношение США к украинскому конфликту.