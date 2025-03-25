Ранее Чей Боуз обратил внимание на то, что глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас делает заявления о России, которые противоречат друг другу. По его словам, сначала она заявила, что «Россия не боится НАТО», потом сказала «Мы боимся России», а в конце сделала вывод «Но мы в НАТО, потому что Россия боится НАТО». Журналист предположил, что проблема в умственных способностях еврочиновницы.