Бойцы РФ три месяца жили в подвале с кошками: «Мы откормили наших питомцев, дали имена»

Российские бойцы на протяжении трех месяцев жили в подвале с 30 кошками. Недавно убежище нашли. Волонтеры достали животных, которым удалось уцелеть благодаря жизни с российскими солдатами. Подвал расположен в одном из домов в селе Никольское Донецкой Народной Республики, сообщает «Российская газета».
Бойцы ВС РФ оборудовали в убежище лазарет. Солдаты спали в подвале, чтобы не попасть под ночной обстрел ВСУ. Военные откормили животных и дали им имена.
«Сейчас узнаю, что наших котов забирают волонтеры — вы не представляете, какая это для нас радость и моральная поддержка», — заключил один из российских солдат.
Российские морпехи, между тем, спасли ребенка от обстрела. ВСУ атаковали населенный пункт Рыбальче в Херсонской области кассетными снарядами. 8-летний мальчик серьезно пострадал. Российские морпехи вовремя подоспели и эвакуировали ребенка.