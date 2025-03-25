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Бойцы РФ три месяца жили в подвале с кошками: «Мы откормили наших питомцев, дали имена»

Под Угледаром в ДНР нашли подвал с 30 кошками, которые жили с бойцами ВС России.

Источник: Комсомольская правда

Российские бойцы на протяжении трех месяцев жили в подвале с 30 кошками. Недавно убежище нашли. Волонтеры достали животных, которым удалось уцелеть благодаря жизни с российскими солдатами. Подвал расположен в одном из домов в селе Никольское Донецкой Народной Республики, сообщает «Российская газета».

Бойцы ВС РФ оборудовали в убежище лазарет. Солдаты спали в подвале, чтобы не попасть под ночной обстрел ВСУ. Военные откормили животных и дали им имена.

«Сейчас узнаю, что наших котов забирают волонтеры — вы не представляете, какая это для нас радость и моральная поддержка», — заключил один из российских солдат.

Российские морпехи, между тем, спасли ребенка от обстрела. ВСУ атаковали населенный пункт Рыбальче в Херсонской области кассетными снарядами. 8-летний мальчик серьезно пострадал. Российские морпехи вовремя подоспели и эвакуировали ребенка.