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В Приморье продают 70-летний Ford T-Bird за 2,25 млн руб

В Приморье продают редчайший в России автомобиль Ford T-Bird.

Источник: Соцсети

В приморском Артеме продают 68-летний Ford Thunderbird второго поколения. За машину просят 2,25 миллиона рублей. Это цена новой топовой Lada Vesta SW Cross.

Как сообщает продавец, авто требует вложений, финансовых и физических. Во-первых, краска выгорела. Салон достаточно износился, имеется ржавчина. Но V8-двигатель на 300 «лошадей» и все системы работают. С документами тоже все в порядке.

Пробежал Ford 638 тысяч километров. Длина автомобиля составляет 5,2 метра, вес — 1,8 тонны.

Добавим, что всего в 1958 году выпустили около 38 тысяч экземпляров подобного авто. Для России такая машина — большая редкость.

Напомним, ранее в Уссурийске за 3,5 миллиона рублей продавали японский снегоболотоход с рисоваркой.