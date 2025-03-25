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Минобороны России сообщило об уничтожении пяти БПЛА над Крымом

В ведомстве уточнили, что беспилотники были сбиты над полуостровом российскими силами противовоздушной обороны.
Источник: Аргументы и факты

Российские военные ночью 25 марта сбили пять беспилотников ВСУ в небе над Крымским полуостровом, сообщило Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Другие подробности не приводятся.

Напомним, 24 марта Минобороны РФ проинформировало, что ВСУ пытались атаковать дронами газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму. Российские военные смогли отразить это нападение.