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В Омске объяснили, почему памятник ВОВ покрасили в черный цвет

Жителям Омска объяснили, почему памятник ВОВ покрасили в черный цвет.

Источник: © РИА Новости

ОМСК, 25 мар — РИА Новости. В правительстве Омска объяснили возмутившимся жителям города, почему памятник, посвященный Великой Отечественной войне, покрасили в черный цвет: краска подобрана в соответствии с авторским замыслом и имеет отличные эксплуатационные характеристики.

Ремонт скульптурной композиции на бульваре Победы в Омске проводят к 80-летию значимой даты. Скульптуры, расположенные вокруг стелы, выкрасили в черный цвет. Это пришлось не по душе многим жителям города, которые поспешили оставить комментарии с критикой в соцсетях. На гневные сообщения ответили в департамент городского хозяйства.

«Ремонт памятников, посвященных Великой Отечественной войне, выполняется профессиональными специализированными подрядными организациями. Сами скульптуры не бронзовые, они сделаны из черного металла. Краска специально подобрана в соответствии с авторским замыслом (это важно, ведь мемориал имеет статус объекта культурного наследия) и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Перед окраской скульптуру в обязательном порядке в соответствии с технологией очищают от ржавчины и остатков старой краски», — сообщили в департаменте городского хозяйства.

На данный момент все фигуры покрашены в черный цвет, а работы вокруг стеллы продолжаются.