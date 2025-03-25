Самое дорогое куриное яйцо в мире продали в Британии за 45 тысяч рублей

Необыкновенное куриное яйцо, обнаруженное на фермерском хозяйстве в Англии, стало самым другим в мире. Как сообщает Wellington Weekly News, его удалось продать за 420 фунтов стерлингов (приблизительно 45 тысяч рублей).
Работница фермы Эли Грин нашла это уникальное яйцо еще в январе. Её внимание привлекло то, что оно катилось иначе, чем другие яйца. Причиной тому была его сферическая, а не овальная форма, что является исключительной редкостью.
«Такого ни у кого нет. Даже у Илона Маска нет круглого яйца, так ведь?», — передает слова Грин BBC News.
Ранее сферические яйца уже продавались на аукционах. Однажды цена такого лота достигла 220 фунтов стерлингов.
Все полученные средства планируют передать благотворительной организации Devon Rape Crisis, оказывающей поддержку пострадавшим от сексуального насилия. Грин являлась волонтером этой организации и работала на горячей линии помощи, которая недавно была закрыта из-за недостатка финансирования.
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