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В Ростове-на-Дону синоптики обещают до +15 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону во вторник, 25 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону синоптики обещают теплую погоду. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

Во вторник, 25 марта, в Ростове-на-Дону ожидается ясная и теплая погода. Днем температура воздуха прогреется до +12…+14°C, ночью столбики термометров опустятся до +4…+6°C.

Ветер будет восточный, умеренный, 3−5 м/с. К вечеру возможен небольшой дождь, влажность воздуха составит около 65%. Атмосферное давление в пределах нормы — 745−747 мм рт. ст.

Такая погода благоприятна для прогулок и весенних посиделок на свежем воздухе. Однако утром и вечером рекомендуется одеваться немного теплее из-за прохладного ветра.