Участок дороги и два моста в Башкирии закрыты из-за паводка

В Белорецком, Стерлитамакском и Бижбулякском районах Башкирии из-за паводка перекрыты дорога и два моста. Об этом рассказали пресс-службы Управления дорожного хозяйства региона.
В настоящее время ограничено движение для всех видов транспорта на участке дороги Инзер-Нукатово-Аисово рядом с деревней Аисово, а также по мостам через реку Куганак в селе Новом Барятино и через Дему на подъезде к деревне Набережный.
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