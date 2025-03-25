Городские автобусы брендировали к празднику Победы 9 мая в Воронеже

По Воронежу начали курсировать автобусы, украшенные к 80-летию Победы. На транспорте появились георгиевские ленты и поздравления, а в салонах — праздничная атрибутика в виде листовок с благодарностями за героический подвиг в 1941—1945 годах. Также там будут размещаться печатные баннеры. Такой необычный подарок пассажирам сделали к 9 Мая в рамках подготовки города к грандиозному юбилейному празднованию Великой Победы.