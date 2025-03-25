Городские автобусы брендировали к празднику Победы 9 мая в Воронеже

По Воронежу начали курсировать автобусы, украшенные к 80-летию Победы. На транспорте появились георгиевские ленты и поздравления, а в салонах — праздничная атрибутика в виде листовок с благодарностями за героический подвиг в 1941—1945 годах. Также там будут размещаться печатные баннеры. Такой необычный подарок пассажирам сделали к 9 Мая в рамках подготовки города к грандиозному юбилейному празднованию Великой Победы.
— Кроме размещения тематических конструкций у мемориальных объектов и на общественных пространствах, выполнили брендирование четырех автобусов большого класса муниципального «Воронежпассажиртранса», — написал об этом в своем официальном телеграм-канале мэр Сергей Петрин.
Также он обратился к частным перевозчикам, которые готовы поддержать акцию. Они могут обратиться в городское управление транспорта, чтобы их подвижной состав включили в общую концепцию.
Особое внимание перевозчиков градоначальник снова обратил на важность поддержания санитарного состояния автобусов. Весь транспорт должен ежедневно проходить мойку. Нередко погодные условия не позволяют маршруткам надолго оставаться чистыми внешне, но Сергей Петрин считает, что нужно помнить и про уборку в салонах.
И напомнил, что горожане могут сообщить о неудовлетворительном санитарном состоянии автобусов в Единый оператор городских пассажирских перевозок по телефону 260−51−23 либо в управление транспорта через электронную приемную.
Между тем, Воронеж продолжат украшать к 9 мая.
— Во второй половине апреля, с улучшением погодных условий, будем далее размещать фланговые конструкции в городе. Напомню, всего их установим более 1260, — подытожил Сергей Петрин.