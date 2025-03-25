В Госдуме одобрили идею выплат некоторым беременным школьницам

«У нас есть девушки, которые рожают очень рано. Поэтому если ребенок родился, значит, маме требуется поддержка, потому что чаще всего это случайная беременность, неполноценная семья. Ей, чтобы ребенка сохранить, воспитать, поддержать, в том числе привлекая силы своих родителей, близких или помощников, конечно, нужны средства. Поэтому здесь речь идет прежде всего о мерах материальной поддержки,» — разъяснил Нилов для News.ru.