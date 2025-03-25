В Татарстане от спячки пробудились сурки и суслики

В 1995 году байбак был занесен в Красную книгу РТ, но работы по искусственному расселению сурков позволили создать новые колонии грызунов в Агрызском, Алексеевском, Высокогорском и Чистопольском районах. Они довольно быстро размножились, и в итоге этот вид в 2006-м вывели из Красной книги. Впрочем, в 2018 году численность сурка вновь снизилась, и охота на него оказалась запрещена до 2022 года.