В Хабаровске установят туалеты для водителей на остановках автобусов

«Надо находить предпринимателей, которые установят там торговую точку на льготных условиях, если им будет оказана поддержка в подведении света, воды, канализации, — сказала председатель комиссии по городскому хозяйству и транспорту Общественной палаты Хабаровска Елена Шадуя. — Они должны будут организовать места для туалета, заключить договоры с предприятиями-перевозчиками».