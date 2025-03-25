В Хабаровске установят туалеты для водителей на остановках автобусов

Установка туалетов на конечных остановках автобусов в Хабаровске — проблема давняя и давно обсуждаемая, но она так и не решена. Члены Общественной палаты Хабаровска обсудили ситуацию и предложили свое видение ее решения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По мнению членов палаты, обустройство туалетов должно проводиться на паритетных началах власти и бизнеса.
«Надо находить предпринимателей, которые установят там торговую точку на льготных условиях, если им будет оказана поддержка в подведении света, воды, канализации, — сказала председатель комиссии по городскому хозяйству и транспорту Общественной палаты Хабаровска Елена Шадуя. — Они должны будут организовать места для туалета, заключить договоры с предприятиями-перевозчиками».
Наши транспортники изучили опыт других регионов, посмотрели, как решается вопрос в Нижнем Тагиле, Новосибирске, Иваново, Нижнем Новгороде. В этих городах пошли по простому пути, там администрация города установила биотуалеты и урны на остановках, у них нет хозяина.
Елена Шадуя убеждена, что это совсем не то, что нужно. Просто поставить биотуалет — значит получить другие проблемы: вандализм, воровство, замусоривание городского пространства.
Вариант тут может быть только один — льготная долгосрочная аренда с условием, что предприниматель возьмет на себя содержание социально значимого объекта.