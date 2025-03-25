Ужин с продолжением: Сексолог составила топ продуктов для трапезы, которая не завершится «в полшестого»

«Одним из знаменитых рецептов графини Ди Кастильоне для повышения либидо считался горячий шоколад с добавлением корицы, ванили и мускатного ореха. В особенности мускатный орех обладает сильным свойством афродизиака, который повышает либидо не только у женщины, но и у мужчины. Шоколад содержит триптофан, который является строительным блоком серотонина — гормона удовольствия, который выделяется, когда вы влюбляетесь, а также во время секса. В качестве афродизиака лучше всего работает горький шоколад с высоким содержанием какао», — делится наша собеседница.