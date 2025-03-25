Евгений Маргулис выступит на джазовом фестивале в Екатеринбурге

В джазовом фестивале примут участие бывший участник рок-групп «Машина времени» и «Воскресенье» Евгений Маргулис, а также Варвара Убель, Меги Гогитидзе и лучшие джазовые коллективы Екатеринбурга Muchachos Band и Tropical Winds.