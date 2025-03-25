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Евгений Маргулис выступит на джазовом фестивале в Екатеринбурге

Джазовый фестиваль «Послушайте!» пройдет в парке Маяковского летом 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

2 августа 2025 года в парке Маяковского Екатеринбурга пройдет джазовый фестиваль «Послушайте!». Мероприятие состоится на сцене Летнего парка. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В джазовом фестивале примут участие бывший участник рок-групп «Машина времени» и «Воскресенье» Евгений Маргулис, а также Варвара Убель, Меги Гогитидзе и лучшие джазовые коллективы Екатеринбурга Muchachos Band и Tropical Winds.

Во время фестиваля для зрителей проведут мастер-классы, шахматные турниры и кинопоказы.

Музыкальный фестиваль «Послушайте!» пройдет в парке Маяковского 2 августа с 12 до 23 часов.