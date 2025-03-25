Медики по зеленому коридору доставили россиянку в коме из Китая в Приамурье

Как сообщает ведомство, девушке внезапно стало плохо в Пекине, ее срочно доставили в одно из местных медицинских учреждений Китая. Несмотря на проведенное лечение, состояние оставалось крайне тяжелым, требовалось длительное долечивание в условиях стационара. До граничащего с Благовещенском китайского города Хэйхэ пациентку доставили на реанимационном автомобиле в сопровождении пекинских медиков. На границе уже дежурила машина скорой помощи со специалистами центра медицины катастроф.