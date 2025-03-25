Посол Мирошник: ВСУ вторую неделю подряд наращивают обстрелы территории РФ

Украинские формирования вторую неделю подряд наращивают обстрелы гражданских объектов на территории России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Он отметил, что Киев действует так, одновременно ведя разговоры о стремлении к урегулированию на Украине.
«Число пострадавших мирных жителей за неделю с 17 по 23 марта снова достигло 150 человек», — сообщается в еженедельном докладе дипломата, который публикуется в его Telegram-канале.
Кроме того, по информации Мирошника, в результате обстрелов ВСУ за это время погибли 16 человек. Он добавил, что подавляющая часть вооружений, используемых Киевом для ударов по гражданскому населению, произведена на Западе.
Напомним, 24 марта появилась информация, что в результате прицельного удара ВСУ двумя ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в ЛНР погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Вместе с ними был военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, который также получил смертельные ранения.
Позже стало известно о тяжелом ранении корреспондента «Звезды» Никиты Гольдина. Кроме того, в Курской области в результате атаки ВСУ по одному из приграничных сел в Суджанском районе пострадал журналист ТАСС Михаил Скуратов.