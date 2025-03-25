Омскому министру здравоохранения урезали число замов

В Омской области официально утверждена уже сложившаяся структура регионального министерства здравоохранения. Соответствующий указ подписал и.о. губернатора Рустам Мингазов.
Теперь у министра Дмитрия Маркелова де-юре будет один первый заместитель вместо двух по прежнему штатному расписанию. По факту эта должность пустует уже с ноября и сейчас у министра здравоохранения один первый зам — Андрей Сухарев.
Также официально утверждено количество обычных заместителей министра — с шести до пяти по количеству ныне действующих. Сейчас заместителями министра здравоохранения Омской области являются Ольга Мигунова, Ольга Богданова, Сергей Мальцев, Дмитрий Рябиков и Антон Банников.