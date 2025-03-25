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Омскому министру здравоохранения урезали число замов

По факту одного первых заместителей в ведомстве нет уже несколько месяцев.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области официально утверждена уже сложившаяся структура регионального министерства здравоохранения. Соответствующий указ подписал и.о. губернатора Рустам Мингазов.

Теперь у министра Дмитрия Маркелова де-юре будет один первый заместитель вместо двух по прежнему штатному расписанию. По факту эта должность пустует уже с ноября и сейчас у министра здравоохранения один первый зам — Андрей Сухарев.

Также официально утверждено количество обычных заместителей министра — с шести до пяти по количеству ныне действующих. Сейчас заместителями министра здравоохранения Омской области являются Ольга Мигунова, Ольга Богданова, Сергей Мальцев, Дмитрий Рябиков и Антон Банников.