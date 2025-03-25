BFMTV: Жерару Депардьё грозит до пяти лет тюрьмы за сексуальные домогательства

76-летний актёр явился на судебное заседание лично в сопровождении своего адвоката Жереми Ассуса. Согласно медицинской экспертизе, состояние здоровья Депардьё позволяет ему участвовать в судебном процессе. Ожидается, что слушания займут два дня.
Напомним, в апреле 2024 года Депардьё был задержан по обвинению в домогательствах, когда более десяти женщин, включая бывшую помощницу и художницу-постановщика, заявили о его неподобающем поведении в период с 2004 по 2022 год. Судебный процесс вызвал широкий резонанс и привлёк внимание международной общественности.