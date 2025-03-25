С 09:00 до 17:00 будет ограничена подача ресурса по следующим адресам: ул. Целиноградская, 1, 2/1, 4, 4/2, 6, 6/а, 6/г, 6/1, 12, 14, 14/1, 15, 20/1, 22/1, 24/1, 32/2; ул. Археолога Веселовского, 3, 9, 22, 31/4, 31/7, 42, 47; ул. Профессора Рудакова, 3, 7/6, 7/19, 17/6, 34; ул. Калинина, 331, 333, 466/17; ул. Ейское шоссе, 1, 2, 7/21, 17/16; ул. Декоративная, 1/а, ⅓, 8, 8/1; ул. 1-я Гвардейская, ⅞, 7/36, 7/37; ул. Новосельская, 11, 13, 18, 84; ул. Благоева, 9, 13, 13/2, 24/1, 40; ул. 2-я Целиноградская, ½, 38; ул. Северная, 324, 326; ул. Октябрьская, 177/1, 179; ул. Буденного, 129; ул. Трудовой славы, 19/2; ул. Березовая, 2/1; ул. Гусника, 15, 17/5, 20; ул. Вишневая, 72; ул. Дивная, 1, 45; ул. 9-я Тихая, ДНТ «Магистраль»; ул. 8-я Тихая, 3; ул. Полевая, 1; ул. Бургасская, 20; ул. Айвазовского, 53, 94; ул. Айвазовского 1 пр., 18/4, 19, 20, 30; ул. Садовая, 47, 49; ул. Стасова, 95/2, 99; ул. Свободная, 38, 51; ул. 70 лет октября, 4; ул. Безуленко, 1; ул. Гидростроителей, 40; ул. Чернышевского 1 пр., 16; ул. Первомайская, 36, 38, 45, 55; ул. Достоевского, 40; ул. Апрельская, 51; ул. Чернышева, 48; ул. Комарова, 8, 17, 26/1; ул. Горького, 138, 165; ул. Леваневского, 75; ул. Воронежская, 41/2, 100; п. Вит.комбинат, дом: 1,2,3,4,5,7,8; п. Березовый, дом: 17/4, 17/13, 7/15, 7/37, 19, 30/10.
Массовые отключения электроэнергии ждут жителей более 40 улиц Краснодара
Жители более 40 улиц Краснодара 25 марта столкнутся с плановыми отключениями электричества. Информация об этом была опубликована в Телеграм-канале ЕДДС краевого центра.