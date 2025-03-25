Эксперт рассказал, как реагировать на сообщения о подозрительной активности

«Сейчас уведомления о подозрительной активности в аккаунте — это не редкость. Чаще всего подобные сообщения приходят в социальных сетях или на почту, и важно реагировать на них быстро и правильно. Если вам пришло письмо об изменении настроек в почтовом ящике, уведомление о входе в аккаунт с нового устройства или из другой страны, но вы этого не делали, необходимо принять ряд мер для защиты своих данных», — сказал Андреев.