Ожидал казни 47 лет: Оправданному японцу присудили рекордную компенсацию

Окружной суд префектуры Сидзуока постановил выплатить 89-летнему Ивао Хакамате рекордную компенсацию в размере 217 миллионов иен (1,44 миллиона долларов) за 47 лет необоснованного заключения. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на адвокатов пострадавшего.
Хакамату арестовали в 1966 году по обвинению в убийстве четырех человек. После 20 дней допросов он признал вину, но в суде заявил, что признание было дано под пытками. Несмотря на это, мужчину приговорили к смертной казни.
Пересмотр дела начался в 2014 году, когда экспертиза установила несоответствие ДНК Хакаматы образцам с места преступления. В сентябре 2024 года суд полностью оправдал его, выявив три случая фальсификации доказательств.
В октябре 2024 года прокуратура отказалась от обжалования приговора, что окончательно подтвердило невиновность Хакаматы. Суд признал, что следствие использовало «нечеловеческие допросы», которые привели к ложным признаниям японца.
Ранее KP.RU рассказывал, как в Соединенных Штатах оправдали мужчину, который провел 25 лет в тюрьме за чужое преступление. Первый раз его дело пересматривали спустя десять лет, но тогда суд отклонил апелляцию детективов лишь спустя четверть века его признали невиновным.