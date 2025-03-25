Какие законы вступают в силу с 1 апреля 2025 года: повышение пенсий и новые налоги для блогеров

В России с начала апреля проиндексируют некоторые пенсии на 14,75%, напомнил депутат Говырин.
С начала апреля 2025 года в России вступают в силу законодательные изменения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Нововведения несмотря на техническую направленность, оказывают значительное влияние на доступность образовательных, финансовых и социальных услуг, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.
К числу значимых изменений относится упрощение процедур взаимодействия с биометрическими системами в банках, также увеличиваются социальные пенсии, включая выплаты по инвалидности и потере кормильца. Какие законы вступают в силу с 1 апреля 2025 года — в материале URA.RU.
Упрощение взаимодействия с биометрическими системами в банках.
Начиная с 1 апреля в силу вступит новое правило: банки обязаны использовать информацию, уже имеющуюся в их базах, без создания дополнительных препятствий для клиентов. Это облегчит жизнь людям с ограниченной мобильностью и жителям удаленных районов, для которых посещение банковских отделений может быть связано с трудностями, считает Говырин.
Семейная ипотека.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКому стала доступна семейная ипотека по новым правилам.
В России с начала апреля расширяется программа семейной ипотеки на вторичный рынок жилья, чтобы помочь семьям с детьми улучшить жилищные условия. Нововведение направлено на города, где строительство новостроек происходит не так интенсивно.
В общей сложности в список вошел 901 город. Речь, в частности, идет о муниципалитетах, где одновременно строится не более двух домов.
Семьи, имеющие детей в возрасте до шести лет включительно, получат возможность приобрести жилье на вторичном рынке по льготной ставке в размере 6% годовых. Право на оформление ипотеки под такими условиями предоставляется однократно. Кроме того, дом, в котором приобретается квартира, должен быть построен не более двадцати лет назад.
Индексация социальных пенсий.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИндексация пенсии с 1 апреля: кому повысят и на сколько.
С апреля текущего года произойдет индексация социальных пенсий на 14,75%, что связано с изменением прожиточного минимума. Соответствующее постановления было подписано от 7 марта 2025 года.
Индексация пенсий затронет участников Великой Отечественной войны, граждан, удостоенных знаков отличия, таких как «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Кроме того, корректировка коснется лиц, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей. Также индексация коснется выплат для инвалидов, детей-сирот и по потере кормильца.
Единая программа воспитательной работы в детских лагерях отдыха.
С апреля детей в лагерях будут знакомить с произведениями литературы, отражающими духовные и нравственные ориентиры РФФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
С апреля текущего года в России предполагается запустить унифицированную программу воспитательной деятельности в детских оздоровительных лагерях. Эта инициатива направлена на превращение летних смен не только в период отдыха и развлечений, но и в эффективный инструмент для укрепления связей между детьми, их семьями и обществом.
В рамках планируемых мероприятий предусмотрены следующие направления: проведение дней, посвященных семейным ценностям, ознакомление детей с произведениями искусства и литературы, отражающими российские духовные и нравственные ориентиры, просмотр отечественных кинолент о Великой Отечественной войне и героических поступках российских воинов, а также фильмы, пропагандирующие патриотизм. Кроме того, предполагается организация игровых и конкурсных мероприятий для детей, основанных на национальных традициях и ценностях.
Мораторий на штрафы для мусоровозов.
Мусоровозы с апреля на несколько лет будут освобождены от некоторых видов штрафовФото: Игорь Пантин © URA.RU.
На период трех лет транспортные компании, осуществляющие перевозку бытовых отходов, будут освобождены от уплаты штрафов за перегруз транспортных средств. Также они будут освобождены от компенсаций за ущерб, наносимый дорогам из-за их эксплуатации.
Закон предусматривает, что с 1 апреля 2025 года по 1 марта 2028 года мусоровозы с двумя и тремя осями, задействованные в транспортировке твердых коммунальных отходов и зарегистрированные в федеральной государственной информационной системе учета ТКО, не будут подвергаться весовому и габаритному контролю. Также закон обязывает правительство до 1 сентября 2026 года разработать и утвердить стандарты для мусоровозов, включая требования к их эксплуатации.
Смена зарубежных водительских прав на российские.
С 1 апреля национальные и международные водительские права отдельной категории лиц будут признаны недействительнымиФото: Александр Мамаев © URA.RU.
Согласно новому закону, иностранные граждане, получившие вид на жительство (ВНЖ) или российское гражданство до 1 апреля 2024 года, обязаны сдать экзамены для замены своих национальных водительских удостоверений на российские. С 1 апреля 2025 года все иностранные национальные и международные водительские удостоверения будут признаны недействительными в России.
Изменение законодательства не касается граждан России и Белоруссии, которые имеют национальные водительские удостоверения, выданные в Белоруссии. Они могут продолжать использовать свои удостоверения без сдачи дополнительных экзаменов.
Ограничения на оформление симкарт.
В РФ ввели ограничения по количеству сим-карт на человекаФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
С 1 апреля в России вступит в силу закон, ограничивающий количество сим-карт, которые можно зарегистрировать на одного человека, до 20 штук. По новым правилам, перед заключением каждого нового договора оператор связи будет обязан проверить, сколько сим-карт уже зарегистрировано на имя абонента.
Абоненты также смогут самостоятельно отслеживать количество своих сим-карт через специальный раздел на портале госуслуг. Дополнительно, в рамках нововведений, операторы связи будут проверять достоверность сведений об абоненте и о корпоративных пользователях. В случае выявления недостоверных данных, предоставление услуг связи будет невозможно.
Дети мигрантов перед школой пройдут тест на знание русского языка.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГлава Федерации мигрантов предложил создать «нулевые классы» для детей мигрантов.
С 1 апреля вступает в силу новый закон, который требует от детей-иностранцев сдавать тест на знание русского языка перед приемом в школы. Теперь без подтверждения достаточного уровня владения русским языком прием в образовательные учреждения будет отклонен.
На прохождение тестирования отводится 80 минут. Экзамен будет проходить в устной и письменной форме, однако для детей, поступающих в первый класс, предусмотрено исключение — им необходимо будет сдать только устную часть теста.
Помимо этого, закон предусматривает дополнительные меры для тех, кто не сможет сдать тест с первой попытки. Таким детям будет предложено пройти курсы по изучению русского языка, после чего они смогут повторно приступить к тестированию через три месяца.
Лимиты по ипотеке и автокредитам.
С 1 апреля Банк России получит полномочия устанавливать макропруденциальные лимиты (такие лимиты определяют верхний предел доли определенных типов кредитования в общем портфеле кредитов или займов, выданных кредитной или микрофинансовой организацией за текущий квартал) по ипотеке и автокредитам. Соответствующий закон был принял от 23 ноября 2024 года.
Сбор с рекламы.
Начиная с 1 апреля, блогеры, операторы и агенты, занимающиеся распространением рекламы, станут обязаны вносить в федеральный бюджет 3% своего квартального дохода, заработанного на интернет-маркетинге товаров, работ и услуг на территории России.
Выделенные таким образом финансы будут использованы для государственной поддержки авторов компьютерных программ и баз данных, которые зарегистрированы в национальном реестре отечественного программного обеспечения. Задача контроля за точностью и своевременностью совершения данных платежей возлагается на Роскомнадзор.