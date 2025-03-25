Какие законы вступают в силу с 1 апреля 2025 года: повышение пенсий и новые налоги для блогеров

Закон предусматривает, что с 1 апреля 2025 года по 1 марта 2028 года мусоровозы с двумя и тремя осями, задействованные в транспортировке твердых коммунальных отходов и зарегистрированные в федеральной государственной информационной системе учета ТКО, не будут подвергаться весовому и габаритному контролю. Также закон обязывает правительство до 1 сентября 2026 года разработать и утвердить стандарты для мусоровозов, включая требования к их эксплуатации.