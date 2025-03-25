В Приморье задержаны подозреваемые в избиении до смерти ветерана СВО

В Приморье задержаны подозреваемые в нападении на мужчину, тело которого было обнаружено под мостом в селе Хороль, сообщает региональное СУ СКР.
Тело 37-летнего погибшего было найдено 23 марта. По данным местных Telegram-каналов, им оказался ветеран СВО.
Задержаны двое местных жителей 20 и 25 лет. По версии следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, они спровоцировали конфликт, который перерос в избиение потерпевшего. От полученных ударов мужчина перестал подавать признаки жизни. Тогда нападавшие похитили у него телефон и документы и попытались скрыть преступление.
Заведено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека). С участием подозреваемых проводятся следственные действия. Решается вопрос о заключении их под стражу.
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