В Приморье задержаны подозреваемые в избиении до смерти ветерана СВО

Задержаны двое местных жителей 20 и 25 лет. По версии следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, они спровоцировали конфликт, который перерос в избиение потерпевшего. От полученных ударов мужчина перестал подавать признаки жизни. Тогда нападавшие похитили у него телефон и документы и попытались скрыть преступление.