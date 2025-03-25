Нижегородскую школу обязали завершить международные отношения

Проверка прокуратуры показала, что школа создавала и реализовывала учебные планы при поддержке иностранных фондов. Помимо этого, за десятилетний период учреждение регулярно переводило членские взносы в международную ассоциацию школ, общая сумма которых достигла 17,5 миллионов рублей.