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Нижегородскую школу обязали завершить международные отношения

В Нижегородской области частная школа разорвала связи с зарубежными партнерами по решению судебных органов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Проверка прокуратуры показала, что школа создавала и реализовывала учебные планы при поддержке иностранных фондов. Помимо этого, за десятилетний период учреждение регулярно переводило членские взносы в международную ассоциацию школ, общая сумма которых достигла 17,5 миллионов рублей.

Суд постановил, что деятельность школы несет опасность для традиционных ценностей и интересов России. Директору школы было выдано предписание с требованием остановить международное взаимодействие.

После решения суда, администрация школы заблокировала валютные счета и выпустила приказы о прекращении международной деятельности.