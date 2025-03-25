Нижегородскую школу обязали завершить международные отношения

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.
Проверка прокуратуры показала, что школа создавала и реализовывала учебные планы при поддержке иностранных фондов. Помимо этого, за десятилетний период учреждение регулярно переводило членские взносы в международную ассоциацию школ, общая сумма которых достигла 17,5 миллионов рублей.
Суд постановил, что деятельность школы несет опасность для традиционных ценностей и интересов России. Директору школы было выдано предписание с требованием остановить международное взаимодействие.
После решения суда, администрация школы заблокировала валютные счета и выпустила приказы о прекращении международной деятельности.